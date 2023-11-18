مصري يجبر طائرة قادمة من فرنسا بالهبوط بإيطاليا بسبب ورقة بها كلمتين

قام مواطن مصري بواقعة غريبة في إحدى الطارئرات القادمة من فرنسا والمتجهه إلى القاهرة استطاع من خلالها اضطرار الطائرة بالهبوط في مطار روما بإيطاليا بسبب ورقة كانت بحوزته مكتوب بها كلمتين.

تدولت الكثير من الوسائل الإعلامية في إيطاليا وفرنسا واقعة المواطن المصري الذي اشتبه فيه طاقم الطائرة خاصة بأن المواطن المصري كان يظهر سلوكًا غريبًا وغير مفهوم وطلب دواءً وكتب على ورقة الدواء عبارة أثارت الشكوك حول نية الراكب في القيام بعمل عدواني، وبعد ذلك قرر الطاقم الهبوط في أقرب مطار.

استجواب الراكب من قبل السلطات

بالفعل هبطت الطائرة في مطار روما لإجراء التحقيقات، وتحدث الراكب المصري مع الطاقم وفجأة ارتفع صوته وصار يصرخ، مطالبًا بالمساعدة، وبمجرد الهبوط، تم استجواب الراكب من قبل السلطات، وسؤاله عن سبب عبارة "أحب الله" التي كتبها وعن نية القيام بعمل إرهابي.

وأوضحت التحقيقات أن الراكب المصري لم يكن يمثل تهديدًا حقيقيًا، وتم السماح له بمغادرة المطار بعد التأكد من سلامته.