لقيت طفلة مصرعها دهسًا أسفل عجلات جرار تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنزلة، في محافظة الدقهلية، وجرى التحفظ على الجرار والسائق المتسبب بالحادث ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المنزلة العام تحت تصرفات النيابة العامة.

جرار ينهي حياة صغيرة دهسًا بالدقهلية

كانت البداية بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من بعض الأهالي بشارع وسط البندر بمدينة المنزلة بمصرع طفلة أسفل عجلات جرار.

انتقل علي الفور ؛ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة ، وسيارة الإسعاف الي مكان الحادث وبالفحص تبين مصرع الطفلة " رودينا محمد بركات"، 9 أعوام تلميذه بالصف الرابع الإبتدائي دهسا اسفل عجلات جرار تتبع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنزلة.

تم التحفظ على الجرار والسائق بمعرفة ضباط المباحث وجري نقل الجثة الي مشرحة مستشفى المنزلة العام تحت تصرف جهات التحقيق ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل لجهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.