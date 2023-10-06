مصرع شخصين في سقوط جرار زراعي بمجرى مائي بالشرقية

لقى شخصان مصرعهما، متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما في حادث تعرضا له صباح اليوم الجمعة، نتيجة انقلاب جرار زراعي، في مجرى مائي بنطاق عزبة أبو هريسة التابعة لقرية الزنكلون بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بوقوع حادث انقلاب جرار زراعي بمجرى مائي بنطاق عزبة أبو هريسة التابعة لقرية الزنكلون بمركز الزقازيق،

واسفر الحادث عنه وفاة السائق وآخر.

على الفور تم انتشال الجثمانين، ونقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الأحرار التعليمي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.