عاجل
تعطيل الدراسة بمحافظة مطروح بسبب سوء الطقس
السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا: تستدعي القائم بالأعمال التشيكي احتجاجًا على عقوبات فرضتها براغ

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

 

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت، أنها استدعت القائم بالأعمال التشيكي جيري سيستيكي؛ للاحتجاج على العقوبات التي فرضتها براغ على شركة مملوكة لموسكو.

txt

طيار عسكري أوكراني ينشق وينضم إلى روسيا

txt

روسيا وباكستان تؤكدان استعدادهما لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

 

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بيان أصدرته الوزارة أنه تم تسليم القائم بالأعمال في السفارة التشيكي في موسكو مذكرة احتجاج على العقوبات التي فرضتها براغ على شركة روسية تديرها الدولة.

وتابع البيان أن "الدبلوماسي استمع إلى احتجاج قوي ردا على القانون التشريعي الذي أصدرته الحكومة التشيكية في 15 نوفمبر والذي يضع مؤسسة إدارة الممتلكات في الخارج، التابعة للدولة الفيدرالية الروسية في قائمة العقوبات الوطنية التشيكية، وتقوم بتجميد جميع أصول المؤسسة وتحظر إدارة واستخدام الممتلكات العقارية الفيدرالية في جمهورية التشيك. وقد تم إخطاره بشدة بعدم مقبولية هذا التعسف القانوني".

وشددت الوزارة على أن روسيا ستستخدم كل الوسائل المتاحة، بما في ذلك الخطوات الانتقامية ضد الأصول العقارية التشيكية في روسيا، لحماية مصالحها المشروعة.

وأكدت وزارة الخارجية التشيكية أنه تم استدعاء القائم بالأعمال المؤقت لديها إلى وزارة الخارجية الروسية.

وذكرت وكالة الأنباء التشيكي نقلاً عن مسؤول في وزارة الخارجية لم تذكر اسمه: "يمكننا أن نؤكد أن القائم بالأعمال المؤقت لدينا قد تمت دعوته إلى وزارة الخارجية الروسية. ولن تعلق الدبلوماسية التشيكية على تفاصيل ومحتوى المحادثات".

وفي 15 نوفمبر، فرضت التشيك عقوبات على شركة Goszagransobstvennost الروسية. وتدير الشركة، المدرجة في المديرية الإدارية للرئيس الروسي، العديد من العقارات المملوكة لروسيا في جمهورية التشيك، والتي تم تجميدها نتيجة العقوبات.

مواد متعلقة

طيار عسكري أوكراني ينشق وينضم إلى روسيا

روسيا وباكستان تؤكدان استعدادهما لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

روسيا تتوعد التشيك برد مماثل على إجراءاتها بحق أصولها المجمدة

روسيا تُعلن تدمير زوارق أوكرانية في البحر الأسود

الولايات المتحدة تُوضح تفاصيل العقوبات الجديدة ضد روسيا

حزمة جديدة من العقوبات تُفرض لـ حظر استيراد الالماس من روسيا
الجريدة الورقية