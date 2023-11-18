روسيا وباكستان تؤكدان استعدادهما لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين ونظيره الباكستاني سيد حيدر شاه مجددا استعداد موسكو وإسلام أباد لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك حسبما أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم السبت عقب لقاء "فيرشينين" و"شاه" في إسلام آباد في ختام الاجتماع العاشر لمجموعة العمل الروسية - الباكستانية المعنية بمكافحة الإرهاب الدولي والتحديات الأمنية الأخرى.

وأفاد البيان أن الجانبين استعرضا التجربة الوطنية للبلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وتبادلا التقييمات حول التهديدات الإرهابية الحالية على المستويين العالمي والإقليمي.

وأكدا الجانبان مجددا الاستعداد لتعزيز التعاون البناء في مكافحة الإرهاب سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار العمل المشترك على الصعيد الدولي.

وفي اجتماع منفصل، تبادل "فيرشينين" و"شاه" وجهات النظر حول القضايا الملحة على الأجندة الدولية والإقليمية مع التركيز على الوضع في أفغانستان ومنطقة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وحول أوكرانيا.

وبحسب الخارجية الروسية، أولى الجانبان اهتماما خاصا خلال الاجتماع لمشكلة مكافحة التطرف ومكافحة استخدام التقنيات الحديثة لأغراض الإرهاب وانتشار الأيديولوجية الإرهابية والمتطرفة والتمويل وغيره من أشكال الدعم المادي للإرهاب.

كما عقد "فيرشينين" اجتماعا مع وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني.

ومن المقرر عقد اجتماع مجموعة العمل في موسكو عام 2024 في موعد لم يتم الاتفاق عليه بعد.