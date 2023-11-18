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السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

طيار عسكري أوكراني ينشق وينضم إلى روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

 

ذكرت وكالة تاس الروسية اليوم السبت أن طيارا عسكريا أوكرانيا انشق عن القوات المسلحة الأوكرانية وسافر إلى روسيا.

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وأفادت الوكالة بأن طيار مروحية من طراز "كا-52" ويدعى أليكسي فوفيفودا،هو الذي نظم فرار الطيار الأوكراني إلى روسيا.

 

ونقلت الوكالة عن أليكسي فوفيفودا قوله: "الطيار العسكري الأوكراني موجود في روسيا للتشاور مع جهاز الأمن الفيدرالي".

وأضاف أنه لا يستطيع حتى الآن الكشف عن تفاصيل هذه العملية.

 

وفي سياق متصل حذرت وزارة الخارجية الروسية، القائم بالأعمال التشيكي جيري سيستيكي، من "الإجراءات المتبادلة"، التي ستتخذتها موسكو ضد الأصول العقارية التشيكية بعد العقوبات التي فرضتها براغ على شركة روسية، تديرها الدولة.

 

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن التشيك فرضت - في 15 نوفمبر - عقوبات على "مؤسسة إدارة الممتلكات في الخارج" الروسية وتدير الشركة العديد من العقارات المملوكة لروسيا في التشيك، والتي تم تجميدها نتيجة العقوبات.

 

وتوعدت روسيا  بحسب بيان أصدرته خارجيتها  باستخدام "كل الوسائل المتاحة؛ بما في ذلك الخطوات الانتقامية ضد الأصول العقارية التشيكية في روسيا؛ لحماية مصالحها المشروعة"..

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