الفنان محمد عبدالرسول ينتهي من تصوير فيلم "نجاح القدر" تمهيدًا لمشاركته فى المهرجانات العالمية

انتهي الممثل الفنان محمد عبدالرسول من الفيلم الدرامي القصير "نجاح القدر"، والذي يقدم بطولته مجموعة من الفنانين الشباب المشاركين بمبادرة "ابدأ حلمك"، التي أطلقتها وزارة الثقافة مؤخراً.

وأكد الفنان محمد عبدالرسول أنه صور آخر مشاهده في عدد من اللوكيشنات الخارجية بمنطقة التجمع الخامس والحصري، بداخل احدى الكمبوندات.

وأضاف أن الفيلم يدور حول قصة شخص لديه الكثير من الطموحات العديدة إلا أن القدر يختار له راي أخر، في إطار من الدراما الاجتماعية المعتمدة على عامل الإثارة والتشويق.

وأبدي الفنان محمد عبدالرسول عن أمنيته أن ينجح العمل الفني وينال إعجاب الجماهير، تمهيداً للمشاركة به في المهرجانات المحلية والعربية.

يذكر أن فيلم "نجاح القدر" بطولة محمد عبدالرسول، وأحمد السيد، ومحمد اللبنان، وعلي خفاجة قصة وإخراج محمد البدري