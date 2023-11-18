القناطر الخيرية تنفذ حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

نفذ مركز ومدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية،

حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، أسفرت عن

إزالة حالة تعدي دور أرضي وحوائط أول علوي على مساحة 150متر بقرية البرادعة قطاع سندبيس.

وتمكنت الحملة من إزالة حالة تعدي دور ارضي اعمدة وحوائط بدون سقف علي مساحة 180متر بحوض العريض بقرية سندبيس التابع لقطاع سندبيس، وإزالة لدور ارضي، وأعمدة اول علوي علي مساحة 150 متر بقرية سندبيس التابعة لقطاع سندبيس، ازالة تعدي بالطوب الابيض والاسمنت علي مساحة 140متر بقرية سندبيس التابعة لقطاع سندبيس.

وقامت الحملة بإزالة حالة تعدي بالطوب الابيض والاسمنت علي مساحة 120متر بقرية سندبيس التابعة لقطاع سندبيس، وإزالة حالة تعدي بالطوب الابيض والاسمنت علي مساحة 350متر ولاية الاصلاح الزراعي بقرية سندبيس التابعة لقطاع سندبيس، وإزالة تعدي عبارة عن دور ارضي اعمدة وحوائط بدون سقف علي مساحة 150 متر بقرية سندبيس التابعة لقطاع سندبيس، وإزالة حالة تعدي دور ارضي عشوائي بالطوب الابيض والاسمنت علي مساحة 160متر بقرية قرنفيل قطاع سندبيس، وإزالة تعدي عبارة عن قواعد واعمدة دور ارضي علي مساحة 120بقرية قرنفيل قطاع سندبيس، وإزالة فورية لحالة تعدي بالطوب الابيض والاسمنت علي مساحة 160 متر بقرنفيل قطاع سندبيس، وإزالة فورية لعدد (8) حالة تعدي بالطوب الابيض والاسمنت علي مساحة (1100 ) متر تقريباً بقرية قرنفيل قطاع سندبيس وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.