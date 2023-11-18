مصرع مسن فى حادث تصادم ميكروباص بدراجة نارية

لقي مسن في العقد السابع من عمره مصرعه في حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية موتوسيكل بشارع جامعة الدول العربية بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

تلقَّي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفٍ بشارع جامعة الدول العربية بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بدراجة نارية موتوسيكل مما تسبب في مصرع مسن قائد الدراجة النارية، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.