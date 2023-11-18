جاياردو مدرب الاتحاد: شجعوني بمشروع ضخم وهناك الكثير يجب تطويره

تحدث المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد السعودي - الذي يستعد لتوقيع العقود بشكل رسمي – عن مشروع مع الفريق السعودي وكيف كان الاتفاق بينه وبين إدارة أنمار الحائلي.

جاياردو مدرب الاتحاد: شجعوني بمشروع ضخم

قال جاياردو خلال حديثه إلى وسائل الإعلام في الأرجنتين قبل سفره اليوم السبت انه اتخذ القرار بناء على عدة أمور شخصية بعدما تم تشجيعه بمشروع تطوير رائع، والذي كاتن في اللحظات الأخيره قبل ركوب الطائرة متجهًا إلى روما لتوقيع العقود.

أضاف جاياردو مدرب الاتحاد الجديد: "كان شعور مميز، وهناك الكثير من الأمور التي يجب العمل على تطويرها، لقد شجعوني أيضاً بمشروع تطوير كبير في مكان جديد. شيء مختلف، وهذا الذي يحفزني، ويوضح لي في هذا الوقت أنني أريد العمل مرة أخرى.

وعن الموسم الذي غاب فيه عن تدريب أي فريق بعد الرحيل عن نادي ريفيربليت الأرجنتيني، أكد أنها كانت سنه جميلة واستمتع فيها بأمور عدة فيما يتعلق بالحياة، وهو ما يجعله أكثر حماس على المرحلة المقبلة الجديدة في مسيرته.

تم الاتفاق بين نادي الاتحاد والمدرب مارسيلو جاياردو على التوقيع لمدة موسم ونصف، على ان يحصل في الموسم الواحد على راتب سنوي قدره 22 مليون يورو تقريبًا كما اكدت مصادر مقربة من المدرب الأرجنتيني.