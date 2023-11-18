أصول صناديق النقد الأمريكية ترتفع لمستوى قياسي

أظهرت بيانات معهد شركات الاستثمار أن أصول صناديق أسواق النقد الأميركية سجلت مستوى قياسياً للأسبوع الثاني على التوالي، حيث دفعت أسعار الفائدة التي تجاوزت 5%، والتقلبات في أسواق أدوات الدخل الثابت المستثمرين إلى الملاذات الآمنة.

صناديق النقد الأميركية

وأشارت البيانات إلى تدفق حوالي 22 مليار دولار إلى صناديق النقد الأميركية خلال الأسبوع حتى 15 نوفمبر الحالي.

وارتفع إجمالي الأصول إلى 5.73 تريليون دولار من 5.71 تريليون دولار في الأسبوع السابق.

ولجأ المستثمرون إلى صناديق النقد منذ العام الماضي، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي واحدة من أكثر دورات التشديد النقدي خلال عقود. وكان مديرو الصناديق أسرع في الاستفادة من معدلات الفائدة بشكل أكبر من البنوك.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبقى المسؤولون سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير بين 5.25% و5.5%، وهو الأعلى منذ 22 عاماً، فيما يبدو أن فرص زيادة أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي أصبحت بعيدة على نحو متزايد بعد بيانات التضخم التي جاءت أفضل من المتوقع، حتى رغم ترك صناع السياسات النقدية الباب مفتوحاً لمزيد من الزيادات.

في الأسبوع المنتهي يوم 15 نوفمبر، شهدت الصناديق الحكومية، التي تستثمر بشكل أساسي في الأوراق المالية مثل سندات الخزانة واتفاقيات إعادة الشراء وديون الوكالات، ارتفاعاً بالأصول إلى 4.68 تريليون دولار، بزيادة قدرها 18.9 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، شهدت الصناديق الرئيسية، التي تميل إلى الاستثمار في الأصول عالية المخاطر مثل الأوراق التجارية، ارتفاعاً بالأصول إلى 932 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.6 ​​مليار دولار.

الأسهم الأمريكية ترتفع لثالث أسبوع مع تقييم تحركات الفيدرالي بشأن الفائدة

الأسهم الأمريكية

أغلقت المؤشرات الرئيسية في الأسهم الأمريكية تعاملات جلسة، يوم الجمعة، على ارتفاع طفيف مع تقييم المستثمرين لمكاسب حديثة، بينما ألقت تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) بظلال على الآفاق فيما يتعلق بالوقت الذي قد يبدأ فيه البنك خفض الفائدة.

وسجلت مؤشرات ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع وداو جونز الصناعي فى الأسهم الأمريكية ثالث أسبوع متتال من المكاسب. وبالنسبة لستاندرد آند بورز 500 وداو جونز، فتلك هي أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ يوليو.

أما "ناسداك" فى الأسهم الأمريكية ، فستكون تلك أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية منذ يونيو ، بحسب الاسواق العربية.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي بما يصل الى نحو 1.81 نقطة أو بنسبة زيادة تعادل 0.01% ليصل إلى مستوى 34947.28 نقطة عند الإغلاق.

بينما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى الأسهم الأمريكية بواقع 5.78 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 0.13% ليصل إلى مستوى 4514.02 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا بواقع 11.81 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 0.08% ليصل إلى مستوى 14125.48 نقطة.