مؤشرات الأسهم الأوروبية ترتفع مدعومة بصعود أسهم الرعاية الصحية

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 17-11-2023، وتتجه لتحقيق زيادة أسبوعية بفضل صعود أسهم قطاع الرعاية الصحية، بينما يترقب المستثمرون بيانات عن التضخم للبحث عن إشارات على انحسار ضغوط الأسعار في كل القطاعات.

تحركات الأسهم

صعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.5 بالمئة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، ويتجه صوب تحقيق زيادة أسبوعية بنسبة 2.3 بالمئة بدعم من انخفاض عوائد سندات منطقة اليورو نتيجة التوقعات بأن تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية بلغ ذروته.

وستتجه كل الأنظار إلى بيانات التضخم في منطقة اليورو المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الجمعة بعدما أشارت البيانات على مدار الأسبوع إلى تراجع التضخم في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقادت أسهم قطاع الرعاية الصحية مكاسب المؤشر وارتفعت 1.2 بالمئة مع صعود أسهم شركات أسترازينيكا ونوفو نورديسك وسانوفي بنسب تتراوح بين 1.2 و2.1 بالمئة.

وفي الوقت نفسه، انخفض سهم شركة فولفو للسيارات إلى مستوى قياسي بنسبة 12 بالمئة ووصل إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعدما بدأت شركة جيلي الصينية المالكة بيع مئة مليون سهم.

مؤشرات الأسهم في منطقة الخليج

سجلت مؤشرات الأسهم في منطقة الخليج، ارتفاعًا بشكل جماعي في أمس الخميس 16-11-2023، إذ عززت التوقعات المتزايدة بانتهاء دورة رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرلي (البنك المركزي الأمريكي) الإقبال على المخاطرة.

وتراجعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في أكتوبر، وإن كان التراجع أقل من المتوقع، بعد مكاسب قوية على مدى أشهر بما يشير إلى تباطؤ الطلب وهو أمر قد يعزز توقعات بانتهاء المركزي الأميركي من زيادات أسعار الفائدة.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات المركزي الأميركي نظرا لربط معظم عملات المنطقة بالدولار.

وصعد المؤشر السعودي 0.5 بالمئة مع ارتفاع سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات 5.1 بالمئة وعملاقة النفط أرامكو 0.5 بالمئة.

وأظهرت بيانات من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) الخميس أن صادرات النفط الخام السعودية ارتفعت في سبتمبر ثلاثة بالمئة عن الشهر السابق لتصل إلى 5.75 مليون برميل يوميا.

وارتفع المؤشر في دبي 0.6 بالمئة بقيادة مكاسب سهم إعمار العقارية الذي ارتفع 1.2 بالمئة.

وقال جورج خوري المدير العالمي للتعليم والأبحاث لدى (سي.إف.آي)إن سوق الأسهم في دبي انتعشت إلى حد ما، لكنها لا تزال تعاني من تقلبات.

وفي أبوظبي صعد المؤشر 0.4 بالمئة.

كما ارتفع المؤشر في قطر 0.4 بالمئة بدعم من صعود سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 1.7 بالمئة وسهم مصرف قطر الإسلامي 1.1 بالمئة.

وقال خوري إن البورصة القطرية سجلت المزيد من المكاسب بدعم من القطاع المصرفي، وقد تواصل الانتعاش بعدما تجاوزت الذروة السابقة.

وأضاف "مع ذلك، قد تشهد السوق بعض المخاطر من الأداء في أسواق الغاز الطبيعي حيث يمكن أن يؤثر الغموض على المعنويات".

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر واحدا بالمئة.