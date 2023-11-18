الأسهم الأمريكية ترتفع لثالث أسبوع مع تقييم تحركات الفيدرالي بشأن الفائدة

أغلقت المؤشرات الرئيسية في الأسهم الأمريكية تعاملات جلسة، يوم الجمعة، على ارتفاع طفيف مع تقييم المستثمرين لمكاسب حديثة، بينما ألقت تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) بظلال على الآفاق فيما يتعلق بالوقت الذي قد يبدأ فيه البنك خفض الفائدة.

الأسهم الأمريكية

وسجلت مؤشرات ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع وداو جونز الصناعي فى الأسهم الأمريكية ثالث أسبوع متتال من المكاسب. وبالنسبة لستاندرد آند بورز 500 وداو جونز، فتلك هي أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ يوليو.

أما "ناسداك" فى الأسهم الأمريكية ، فستكون تلك أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية منذ يونيو ، بحسب الاسواق العربية.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي بما يصل الى نحو 1.81 نقطة أو بنسبة زيادة تعادل 0.01% ليصل إلى مستوى 34947.28 نقطة عند الإغلاق.

بينما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى الأسهم الأمريكية بواقع 5.78 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 0.13% ليصل إلى مستوى 4514.02 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا بواقع 11.81 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 0.08% ليصل إلى مستوى 14125.48 نقطة.

الأسهم الأوروبية ترتفع مدعومة بصعود أسهم الرعاية الصحية

الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق زيادة أسبوعية بفضل صعود أسهم قطاع الرعاية الصحية، بينما يترقب المستثمرون بيانات عن التضخم للبحث عن إشارات على انحسار ضغوط الأسعار في كافة القطاعات.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، ويتجه صوب تحقيق زيادة أسبوعية 2.3% بدعم من انخفاض عوائد سندات منطقة اليورو نتيجة التوقعات بأن تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية بلغ ذروته.

وستتجه كل الأنظار إلى بيانات التضخم في منطقة اليورو المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الجمعة، بعدما أشارت البيانات على مدار الأسبوع إلى تراجع التضخم في الولايات المتحدة وبريطانيا .

وقادت أسهم قطاع الرعاية الصحية مكاسب المؤشر وارتفعت 1.2% مع صعود أسهم شركات أسترازينيكا ونوفو نورديسك وسانوفي بنسب تتراوح بين 1.2 و2.1%.

وفي الوقت نفسه، انخفض سهم شركة فولفو للسيارات إلى مستوى قياسي بنسبة 12% ووصل إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعدما بدأت شركة جيلي الصينية المالكة بيع 100 مليون سهم.

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