إزالة 576 حالة تعد منذ إنطلاق الحملات بجميع مراكز سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إزالة 576 حالة تعد على الأراضي الزراعية، والبناء المخالف بمختلف مراكز المحافظة، منذ إنطلاق الحملات المكثفة يوم الثلاثاء الأول من نوفمبر الجاري، وحتى الآن، وذلك بالتعاون بين الوحدات المحلية، ومديرية الأمن، والإدارات الزراعية، وحماية الأراضي، مشيرا إلى استمرار تلك الحملات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين .

وقال محافظ سوهاج، إن ذلك يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية فيما يخص التصدي للممارسات غير القانونية والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأوضح اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والمشرف على حملات الإزالة بتكليف من محافظ سوهاج، أن حالات التعدي التي تم إزالتها جاءت بواقع 530 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 26 فدان و 16 قيراط، فيما تم إزالة 46 حالة تعدى مخالفات مبانى على مساحة 5740 متر .

وشدد اللواء طارق الفقي، في توجيهات أصدرها لجميع الجهات المعنية بالمحافظة بالتصدي بكل حزم لكافة التعديات، والتعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، موجها باستمرار تكثيف الحملات بجميع مراكز المحافظة، والمتابعة المستمرة، والتنسيق اليومي، وتكثيف المرور الميداني لمنع التعديات والإزالة في المهد، بالتعاون بين كافة الجهات؛ لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن الحفاظ على الأراضي الزراعية، ومنع التعدي عليها، باعتبارها ثروة قومية، و المصدر الأساسي لإنتاج الغذاء.