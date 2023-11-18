«البحوث الإسلامية» يوجه قافلة توعوية لوعاظ الأزهر وواعظاته إلى جنوب سيناء

وجّه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم قافلة توعوية شاملة إلى محافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالتوعية المجتمعية الشاملة، وخاصة المناطق النائية والحدودية لما تمثله من أهمية كبرى في أمن واستقرار مصر.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، إن المجمع يعمل على التوعية بالقضايا المهمة التي تمس المجتمع المصري وتؤثر عليه بأي شكل من الأشكال، مع التركيز على القيم الأخلاقية ودورها في سلامة المجتمع وبناء الوطن، والتحذير من المشكلات المجتمعية الناتجة عن غياب الأخلاق.

أضاف عياد أن برنامج عمل القافلة يستهدف تنمية الوعي الديني لدى الناس وتبسيط المفاهيم الإيمانية لهم، والتأكيد على أهمية الحفاظ على المقدسات، مشيراً إلى أن المجمع حريص على الوصول إلى الناس في مختلف أماكن تواجدهم لاستقراء واقعهم، والتحاور معهم والإجابة على أسئلتهم.

من جانبه قال د. محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، إن خطة عمل القافلة لا تقتصر على التقاء الناس في المساجد فقط، وإنما تقوم بتنظيم لقاءات مباشرة في مراكز الشباب والنوادي والمصالح الحكومية إضافة إلى المقاهي؛ حيث تستهدف تلك اللقاءات التواصل مع الفئات العمرية المختلفة؛ وعقد مجموعة من الحوارات النقاشية المتبادلة بين الجمهور وأعضاء القافلة من وعاظ وواعظات الأزهر الشريف.

مجمع البحوث الإسلامية

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن مد فترة استقبال ملخصات البحوث العلمية المشاركة في المؤتمر الدولي الحادي عشر بالتعاون بين مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء بمجمع البحوث الإسلامية ومــركـــــز الدراســــــات البـــردية والنـــقــوش بكلية الآثار جامعة عين شمس إلى ١٥ ديسمبر القادم استجابة لمطالب الباحثين الراغبين في المشاركة، حيث يعقد المؤتمر بعنوان: «علوم الآثار والفلك في الحضارات الإنسانية» في الفترة من 11 إلى 12 فبراير القادم، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب – شيخ الأزهر, أ.د/ محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، أ. د. غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبرئاسة د. نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، د. حسام طنطاوي عميد كلية الآثار.

