رئيس أزهر سوهاج يشهد ندوة "ممارسة الرياضة وأهميتها في حياتنا اليومية"

شهد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية ندوة "ممارسة الرياضة وأهميتها في حياتنا اليومية "والتي نظمها، اليوم السبت، الموافق 18 من شهر نوفمبر الجاري، معهد علي بن أبي طالب النموذجي للبنين التابع لإدارة سوهاج الأزهرية .

وتناولت الندوة فقرات متنوعة وكلمات للحضور حول أهمية الرياضة وممارستها في حياتنا اليومية، وذلك بحضور الدكتور محمود أبو خبر، رئيس مجلس إدارة منطقة سوهاج للكارتيه، والشيخ عبد الناصر عبد الكريم، مدير إدارة سوهاج الأزهرية.

وعلى هامش فعاليات الندوة شهد رئيس المنطقة عرضًا لبعض أنشطة الكاراتيه من طلاب المعهد، كما قام بتكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين وتسليمهم شهادات تقدير تشجيعا لهم ولحثهم على مواصلة الاجتهاد والتفوق.

وتفقد رئيس المنطقة سير العملية التعليمية بمعهد علي بن أبي طالب النموذجي، حيث قام فضيلته بالمرور على الفصول الدراسية، والاطمئنان على انتظام الدراسة والالتزام بالمناهج والمقررات الدراسية.

وفي سياق متصل حصد معهد فتيات طهطا الإعدادي الثانوي لقب بطولة منطقة سوهاج الأزهرية لكرة الطائرة ‏للعام الدراسي ‏‏2023/2024م، فيما حل معهد فتيات المراغة في المركز الثاني وصيفًا في البطولة التي أقيمت تحت ‏رعاية الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية، بمركز شباب حي راشد بسوهاج.‏

وأوضح الدكتور عبد اللاه إبراهيم، مسؤول المسابقات بالمنطقة، أن قسم التربية الرياضية بإدارة رعاية ‏الطلاب يواصل تنظيم المسابقات للمراحل التعليمية كافة، حيث اختتمت بطولة الكرة الطائرة للفتيات، ‏وتستمر البطولة للبنين حتى الأسبوع المقبل.‏

وأضاف مسؤول المسابقات أنه يتم كذلك اختيار منتخب عن المنطقة لتمثيلها في المنافسة على مستوى ‏الجمهورية.‏