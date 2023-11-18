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السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر

تستعرض بوابة الوفد الالكترونية، موعد مباراة منتخب مصر  و سيراليون مساء غد الأحد  في المباراة المرتقبة على ستاد صامويل كانيون دو ضمن منافسات الجولة الثانية  في التصفيات كأس العالم أفريقيا .

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قائمة منتخب مصر لمباراة سيراليون

حراسة المرمى: محمد الشناوي، ومحمد صبحي، وأحمد الشناوي.

الدفاع: محمد هانى، عمر كمال عبدالواحد، وعلي جبر، ومحمد عبد المنعم، وأحمد سامي، ورامي ربيعة، ومحمد حمدي، وأحمد فتوح.

الوسط: مروان عطية، ومحمد النني، وأحمد سيد زيزو، ومحمود حمادة، وحمدي فتحي، ومحمد صلاح، ومصطفى فتحي، ومحمود حسن تريزيجيه، وعمر مرموش.

الهجوم: مصطفى محمد، ومحمد شريف.

يأمل فيتوريا خلال مباراة  سيراليون حصد الثلاث نقاط بهدف الصدارة المجموعة  والتأهل مبكرا.

موعد مباراة منتخب مصر  و سيراليون في التصفيات الأفريقية لكأس العالم 

تبدأ مباراة مصر  و سيراليون مساء غد الأحد الموافق 19 من شهر نوفمبر 2023 ، في تمام الساعة  6 مساء بتوقيت القاهرة ، و7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و 8 مساء بتوقيت الإمارات .

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