فيتوريا يعلق على استبعاد ثلاثي منتخب مصر

علق المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على استبعاد الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور، من قائمة منتخب مصر، الذي كان في المؤتمر الصحفي لمواجهة سيراليون في تصفيات كأس العالم.

فيتوريا عن استبعاد ثلاثي منتخب مصر: لدينا لاعبون أكفاء:

كان روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر الوطني، قرر استبعاد الثلاثي حسين الشحات، وإمام عاشور، وطارق حامد، من معسكر الفراعنة قبل التوجه لمواجهة سيراليون لعدم التزام الثلاثي بقواعد المنتخب.

وقال فيتوريا ردًا على ذلك: "أوضحت وجهة نظري وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا، نحن نفكر في لقاء الغد ولا نفكر في أي شيئ آخر، لدينا اللاعبون الأكفاء لمواجهة الغد، وسنواجه منافسًا قويًا، ونسعى لتحقيق الفوز".

من المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام سيراليون غدًا الأحد على ملعب ستاد صامويل كانيون دو الرياضي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مافسات المجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

على أن تنطلق مواجهة مصر أمام سيراليون في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل من خلال قنوات اون تايم سبورت مباشرة في الوطن العربي.

تضم المجموعة الأولى كلًا من منتخبات سيراليون وجيبوتي وإثيوبيا وبوركينا فاسو وغينيا بيساو، بالإضافة إلى منتخب مصر.