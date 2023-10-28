وزير الخارجية الروسي يدعو لإطلاق برامج إنسانية في قطاع غزة

دعا وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف"، إلى إطلاق برامج إنسانية في قطاع غزة، لإنقاذ السكان القابعين تحت الحصار بلا ماء وغذاء وكهرباء، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، صباح اليوم السبت.

وقال وزير الخارجية الروسي، في مقابلة أجراها اليوم السبت، إن تدمير قطاع غزة سيخلق كارثة لعقود.

وأشار الوزير الروسي إلى أن "الدخول في مفاوضات مباشرة حول قيام دولتي فلسطين وإسرائيل أصبح الآن بعيد المنال".

وأكد أن روسيا تحافظ على اتصالاتها مع إسرائيل بشكل كامل، وترسل إشارات حول ضرورة التوصل لحل سلمي.

وقال لافروف، معلقًا على الخطط التي أعلنتها إسرائيل حول "تدمير حماس"، إن هذه الخطط لتدمير "حماس" لا يمكن تنفيذها دون تدمير غزة وأغلبية السكان المدنيين.

وأضاف: "نرسل إشارات للجانب الإسرائيلي حول ضرورة البحث عن حل سلمي، وعدم استكمال استراتيجية الأرض المحروقة"، وفقًا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

كما لفت لافروف إلى أن موظفي الأمم المتحدة في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يتمتعون بحصانة خاصة، وعلى المنظمة أن تعتني بذلك.

روسيا تُعلّق على نشر أمريكا أنظمة دفاع صاروخية وجوية في الشرق الأوسط:

من ناحية أخرى، أكدت "وزارة الخارجية الروسية"، أن نشر أمريكا لأنظمة مُضادة للصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي في الشرق الأوسط "يعد استفزازات ويخلق توترًا إضافيًا في المنطقة"، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء الخميس.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي إن نشر أنظمة الدفاع الصاروخي والدفاع الجوي الأمريكية في الشرق الأوسط يعد استفزازًا ويخلق مزيدًا من التوتر في المنطقة.

وأضافت تعليقًا على خطط البنتاغون لنشر أنظمة دفاع جوي، بما في ذلك نظام "باتريوت"، في الشرق الأوسط: "ما الذي تحتاجه المنطقة؟ تهدئة سريعة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وليس استفزازات من الولايات المتحدة على شكل إمدادات ونشر الأنظمة المضادة للصواريخ المذكورة".