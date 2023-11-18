السبت 18 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

النفط يسجل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي

النفط
النفط

قفزت أسعار النفط أكثر من 4% في تعاملات الجمعة، منتعشة من أدنى مستوياتها في أربعة أشهر التي سجلتها في الجلسة السابقة، مع تلقيها دعماً وسط جني المستثمرين للأرباح ومع العقوبات الأميركية على بعض شاحني النفط الروسي.

 

 أسعار النفط

 

وارتفعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل الى نحو 3.19 دولار بما يعادل نسبته نحو 4.1% ليصل الى مستوى سعر 80.61 دولار للبرميل عند التسوية.

 

 وزاد أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل الى نحو 2.99 دولار، أو بنسبة زيادة تعادل نحو 4.1%، ليصل إلى مستوى سعر 75.89 دولار للبرميل.

 

وتم تعويض بعض الخسائر بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات هذا الأسبوع على شركات وسفن لشحنها نفطا روسيا يباع بأكثر من الحد الأقصى للسعر المفروض من مجموعة السبع.

 

ومع ذلك، أنهى كلا من الخامين برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي الأسبوع على انخفاض أكثر من 1%، وهو الانخفاض الأسبوعي الرابع على التوالي، متأثرين في الغالب بزيادة مخزونات الخام الأميركية واستمرار الإنتاج القياسي المرتفع.

 

كما أثرت أزمة العقارات المتفاقمة وتباطؤ النمو الصناعي في الصين، وقال آندرو ليبو رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس: "نمو الطلب من الصين كان دون التوقعات"، بحسب الاسواق العربية.

 

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أسعار النفط تواصل الانخفاض وبرنت يسجل 77.55 دولار للبرميل

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صادرات النفط الخام السعودية ترتفع في سبتمبر

 

 منتجو النفط الأميركيون

 

النفط 

 

ويخفض منتجو النفط الأميركيون عدد الحفارات العاملة منذ ما يقرب من عام بسبب ضعف الأسعار. ولكن شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة قالت إن العدد زاد هذا الأسبوع بمقدار ستة، وهو أكبر ارتفاع منذ فبراير.

 

ومع انخفاض سعر برنت عن 80 دولارا للبرميل، يتوقع عدد كبير من المحللين الآن أن تمدد "أوبك+"، وخاصة السعودية وروسيا، خفضها الطوعي حتى عام 2024.

 

وقالت ثلاثة مصادر في "أوبك+" إن من المقرر أن تدرس المجموعة ما إذا كانت ستجري خفضا إضافيا في إمدادات النفط حين تجتمع في وقت لاحق هذا الشهر.

 

وقال محللون من غولدمان ساكس في مذكرة "أسعار النفط انخفضت قليلا هذا العام رغم أن الطلب تجاوز توقعاتنا المتفائلة".

 

وأضافوا: "إمدادات أوبك غير الأساسية كانت أقوى بكثير من المتوقع، وعوضتها جزئيا تخفيضات أوبك".

 

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