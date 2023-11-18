غدًا محاكمة عصابة سرقة أصحاب المعاشات

تواصل محكمة جنح الأميرية، غدًا الأحد، محاكمة عصابة سرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم والاستيلاء منهم على آلاف الجنيهات.

وكشفت التحقيقات عن أن أحد المجني عليهم "موظف بالمعاش" اكتشف سحب مبلغ 130 ألف جنيه من رصيده البنكي، وأن هذه الرسائل كان من ضمنها رابط، بمجرد أن ضغط عليه اكتشف سحب المبالغ من رصيده، وتبين سرقة عدد من الأشخاص من أصحاب المعاشات الآخرين.

وتبين أن وراء ذلك تشكيلا عصابيًا يوهم أصحاب المعاشات بأنه من البنك المركزي، ويستخدم أرقامًا مجهولة في الاستيلاء على أرصدة المواطنين من البنوك، عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم المحمولة.