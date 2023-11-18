المشدد 5 سنوات للمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، المتهم "ع.م " عامل، و"م.ع"، عامل بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "م.ع " بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالمنعم محمود، وعضوية المستشارين مصطفى أبوالقاسم وإبراهيم مرتضى، بأمانة سر محمد عبدالحميد وأحمد سعد.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من المجنى عليه، بقيام المتهمين بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض وعصا شوم فى رأسه وإحداث عاهة مستديمة له في الجمجمة بنسبة 35% وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين ووجهت إليهما النيابة العامة تهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.