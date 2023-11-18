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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

محمود نصر يكتب اسمه في قائمة رمضان 2024

محمود نصر
محمود نصر

يستعد الفنان محمود نصر للعودة مرة ثانية لحضن الدراما السورية ،موطنه الأصلي بعد مشاركات في عالم الدراما المتشركة ما بين المصرية والخليجية،إذ حقق نجاحًا لافتًا من خلال مسلسل" كريستال "الذي تم عرضه خلال الفترة الماضية.

ويستعد النجم محمود نصر لتصوير دوره في مسلسل جديد من المقرر أن ينافس به في المارثون الرمضاني المقبل لعام 2024، ويلعب دور البطولة أمام النجمة سلاف معمار ،العمل من تأليف علي وجيه إخراج رشا شربتجي.

ويذكر أن تشارك النجمة السورية سلافة معمار في مسلسل الخائن الذي يتم عرضه حالياً في عدد من القنوات الفضائية المصرية والخليجية.

Mahmoud Nasr محمود نصر (@mahmoudnsr) • Instagram photos and videos
محمود نصر

ومن المعروف أن شارك النجم محمود نصر في مسلسل كريستال مع كوكبة كبيرة من النجوم أبرزهم ستيفاني عطا الله ،باميلا الكيك،انجو ريحان،خالد شباط ،لين غرة، العمل من تأليف لبنى مشلح ومي حايك وإخراج هاكان أرسلان

تدور أحداث المسلسل حول مصممة الأزياء عليا، التي تجسّد دورها الممثلة باميلا الكيك، حيث تعود إلى وطنها بعد وفاة والدها، وتكتشف أن وصيتها تقتضي العيش مع شقيقها باسل لتحصل على نصيبها من التركة. تتقابل عليا منذ البداية مع فاي، التي تؤدي دورها الممثلة ستيفاني عطالله، وهي ابنة بستاني تأثرت بنجاح عليا كمصممة أزياء منذ طفولتها. تنضم فاي إلى معهد تصميم الأزياء وتتخرج به، وتنشأ منافسة حامية بين عليا وفاي. تنشأ بينهما علاقة مع الدكتور جواد، الذي يجسّد دوره الممثل محمود نصر، لكن تتحوّل هذه العلاقة إلى صراع محموم يتنافسان فيه على النجاح والتفوّق، ويتصاعد الصراع بينهما حتى يصل إلى ذروته دون أن يعرف أحدهما نصرًا مسبقًا.

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محمود نصر

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