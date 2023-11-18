رسميًا .. ريال مدريد يعلن إصابة فينيسيوس جونيور..وتحديد مدة الغياب

أعلن نادي ريال مدريد عبر حسابة الرسمي مساء اليوم السبت، إصابة نجم الفريق فينيسيوس جونيور خلال مباراة البرازيل وكولومبيا في تصفيات كأس العالم أمريكا الجنوبية.

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كتب حساب ريال مدريد عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بيان صحفي بخصوص إصابة فينيسيوس جونيور.

في تغريدة جاء كالتالي

:" أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا فينيسيوس جونيور، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، إصابته بتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية مع إصابة في أحد أوتار الركبة في ساقه اليسرى. سيتم متابعة تطور حالته".

حقق فريق كولومبيا فوزًا هامًا على نظيره البرازيلي بهدفين مقابل هدف واحد صباح اليوم السبت في تصفيات أمريكا الجنوبية.

ومن المقرر ان يغيب فينيسيوس جونيور عن الملاعب فترة تتراوح عن شهر عن الملاعب وسوف يتأثر بها الميرنجي في البطولات المختلفة .

وصنع فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد هدفًا في لقاء كولومبيا عند الدقيقة 4 ، وسجل هدف البرازيل الوحيد جابريييل مارتينيلي.

وتعرض البرازيلي فينيسيوس جونيور لاصابة قوية في اللقاء كولومبيا ، وأجري مدرب البرازيل تغير في أحداث الشوط الأول بخروج فينيسيوس ونزول جواو بيدرو .

والجدير بالذكر، يحتل البرازيل المركز الخامس برصيد 7 نقاط في التصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 .