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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تفاصيل جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك قبل مران اليوم

معتمد جمال
معتمد جمال

عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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و طالب معتمد جمال من اللاعبين مواصلة العمل والتركيز في التدريبات بكل قوة وتنفيذ المطلوب من أجل الاستعداد للمرحلة المقبلة في ظل ارتباط الزمالك بمباريات مهمة أفريقياً ومحلياً.
و حرص معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني و أحمد مجدي المدرب المساعد على شرح بعض الأفكار و الأمور الخاصة بالبرنامج التدريبي الموضوع لتنفيذه خلال مران اليوم استعداداً لمواجهة بطل ليبيا.
وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات صباحية اليوم السبت وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بخوض المران على فترتين.
و تم التركيز خلال المران الصباحي على الجانب البدني من خلال أداء تدريبات خاصة بتقوية العضلات والمرونة وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
 

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