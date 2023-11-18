نزيف على الأسفلت.. الجيزة تعاني من حوادث الطرق

شهدت الساعات الأولى من اليوم، السبت، بمحافظة الجيزة، العديد من حوادث الطرق أسفرت بدورها عن إصابة ومصرع الكثير، وذلك ليستمر مسلسل نذيف الأسفلت في التزايد، ومن هذا التقرير نعرض لكم تلك الحوادث المؤلمة.

وفاة شخص إثر حادث مروري بالعجوزة

لقي شاب مصرعه، بعدما صدمته سيارة ميكروباص بالعجوزة، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، كما تولت التحقيق في الحادث.

بدأت تفاصيل البلاغ، عندما تلقى قسم شرطة العجوزة، بشمال الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء محاولة شخص عبور الطريق المشار إليه صدمته سيارة مما تسبب في مصرعه جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالصف

شهد الطريق الإقليمي بمنطقة الصف جنوب محافظة الجيزة، حادث إنقلاب ميكروباص ليسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازمة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الإقليمي بمنطقة الصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وبعمل التحريات تبين أنه خلال سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفرعن انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

انقلاب ميكروباص يسفر عن إصابة 4 أشخاص بحدائق أكتوبر

شهد الطريق الأوسطي بمنطقة حدائق أكتوبر في محافظة الجيزة، حادث إنقلاب ميكروباص نتج عنه أصابة 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقيهم الإسعافات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه خلال سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفاة شخص في حادث تصادم بين سيارتين بالبدرشين

ألقت مباحث الجيزة القبض على سائق سيارة نقل مقطورة؛ لاتهامه بدهس سيارة ملاكي ووفاة قائدها أعلي الطريق الأوسطي بدائرة مركز شرطة البدرشين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلي الطريق الأوسطي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل مقطورة اصطدمت بسيارة ملاكي مما تسبب في وفاة سائق السيارة الملاكي جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إرشادات الإدراة العامة للمرور

تقدم أجهزة وزارة الداخلية، مجهودات ضخمة للحفاظ على المواطنين، حيث قدمت الإدارة العامة للمرور إرشادات للتعامل مع هطول الإمطار أثناء قيادة السيارات، تجنبًا لوقوع أي حوادث وسقوط مصابين.

وتضمنت توصيات الإدارة العامة للمرور:

1- السير بسرعات منخفضة نظرًا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.

2- التحكم في عجلة القيادة للسيارات جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.

3- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

4- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

5- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

6- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

7- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.

8- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كيلومترات فى السرعة من "40 - 50 مترًا" بسرعة 100 كم.

9- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

10-تجنب السرعات الجنونية اثناء القيادة على الطرق.

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