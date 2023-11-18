قرار من النيابة حول عاطل متهم بالتعدي على شاب وفتاة بدار السلام

أصدرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم، قراراً بإجراء تحليل مخدرات لعاطل متهم بالتعدي بالضرب على فتاة وشاب أثناء سيرهما في الشارع بسبب خلافات بينهما، لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه.

في وقت سابق تم رصد منشور بمقطعي فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنين استغاثة إحدى السيدات من تعدى شخص على ابنتها محدثًا لها إصابات بالغة.

وقد تبيَّن أنه تبلغ لقسم شرطة دارالسلام من طالبة وعامل "مصابين بجروح بأماكن متفرقة بالجسم" يفيد بتضررهما من أحد الأشخاص؛ لقيامه بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما المنوَّه عنها بسبب خلافات سابقة بينهم.

إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالصف

شهد الطريق الإقليمي بمنطقة الصف جنوب محافظة الجيزة، حادث إنقلاب ميكروباص ليسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازمة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الإقليمي بمنطقة الصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وبعمل التحريات تبين أنه خلال سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفرعن انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

أمن القاهرة يتصدى لتجارة المخدرات في بدر

بينما فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط مرتكبيها، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مــن ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة بدر.

حيث تم ضبط المتهم وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق منفصل فقد أقر عاطل بممارسة نشاط إجرامي، وذلك من خلال قيامه باستغلال الأطفال وتسريحهم في أعمال التسول واستجداء المارة في منطقة بولاق أبو العلا، واستيلائه على متحصلات هؤلاء الأطفال كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.