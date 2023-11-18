ضبط عصابة تزوير العملات بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقاً ومديرية أمن الجيزة قيام (شخصين – مقيمين بمحافظة الجيزة)بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال ترويج العملات الأجنبية "المقلدة" بنطاق دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر والتحصل على تلك العملات من (أحد الأشخاص –مقيم بمحافظة الغربية).



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "مقلدة" - مبلغ مالى "صحيح").

وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى بالإشتراك مع (أحد الأشخاص "له ملعومات جنائية"–مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية).. تم ضبطه حال تواجده بمكسنهوبحوزته(جهاز "لاب توب"- طابعة ألوان - 3 ذاكرة تخزين "فلاشة" بها نماذج بالعملات المضبوطة - عملات أجنبية مطموسة تستخدم فى طباعة نماذج العملات عليها - مجموعة من الأدوات المستخدمة فى تقليد العملات).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق منفصل عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار علي أحمد رجب، وعضوية المستشارين حسام محمد المكاوي، وحسام الهجرسي، وسكرتارية أحمد رمزي وإسلام محجوب؛ ترزي بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه؛ لادانته في القضية رقم 11795 لسنة 2023 جنح قسم ثاني الزقازيق، والمقيدة برقم 2537 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، بمحاولة إدخال مواد مخدرة داخل السجن قسم ثان الزقازيق، أثناء زيارته لأحد المسجونين.

البداية في يوم 6 من شهر سبتمبر الماضي، بإحالة جهات التحقيق إلى المحكمة الجنائية المدعو"سمير . م. الـ" 58 عاما، مقيم بدائرة قسم ثان الزقازيق، بمحاولته إدخال أشياء ممنوعة "جوهراً مخدراً الهيروين " في السجن، مخالفاً للقواعد واللوائح المنظمة للسجون.

وتوصلت التحقيقات التي أكدتها التحريات، بأنه حال قيام ضابط قسم شرطة ثان الزقازيق بمهام عملهم بسجن القسم، وأثناء تفتيش حقيبة المتهم؛ عثر بداخلها على لفافة تحوي على جوهر الهيروين المخدر، ولفافة بلاستيكية شفافة لجوهر الحشيش المخدر، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة لإدخالها لسجن القسم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة احالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.