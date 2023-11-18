ضبط مرتكبي واقعة سرقة حقيبة مهندس بها عملات أجنبية بالقاهرة

تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (مهندس- مقيم بدائرة القسم) بأنه حال تواجده أمام العقار محل سكنه تقابل مع "أحد الأشخاص مجهول" تعرف عليه من على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، لتغيير عمله أجنبية.. وأثناء التحدث معه قام بمغافلته وسرقة الحقيبة خاصته، وبداخلها مبلغ مالى عملة "أجنبية" وبعض الأوراق وقام بإستقلال سيارة ولاذ بالفرار.

وبالفحص وبإجراء التحريات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فىإرتكاب الواقعة وقائدها وتبين أنه (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسماعيلية).



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها.. وبمواجهتهإعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (عاطل- مقيم بمحافظة الإسماعيلية) "تم ضبطه" حال تواجده بمحافظة الشرقية.. وبحوزته(جزء من المبلغ المستولى عليه).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما اعترفب قيامه بالإستعانة بكل من (شخصين- مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) تم ضبطهما،لتغيير المبلغ المالى المستولى عليه للعملة المحلية، وعقب إستبداله المبلغ المالى قام بإخفائه لدى(مالك مركز زيوت "له معلومات جنائية" - مقيم بالإسماعيلية) تم ضبطه.. وبحوزته المبلغ المشار إليه.. وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المتهم أيدها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



وفي سياق منفصل أقر عاطل بممارسة نشاط إجرامي من خلال قيامه باستغلال الأطفال وتسريحهم في أعمال التسول واستجداء المارة في منطقة بولاق أبو العلا ، واستيلائه على متحصلات هؤلاء الأطفال كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من القبض على أحد عاطل بتهمة استغلال، طفلين في أعمال التسول بمنطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة، باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

عقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه ، وبحوزته سلاح أبيض ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي وبصحبته 2 من الأطفال الأحداث.

وفي واقعة آخرى اقرا عامل بقيام بسرقة أموال من داخل" روضة أطفال" كائنة بمنطقة التجمع الخامس ،بأسلوب كسر الباب واستغلال عدم وجود أخد في المكان من العاملين أو الرواد وسرقة مبالغ مالية وفر هاربا ولكن مباحث القاهرة كشف ملابسات الواقعة وألقت القبض عليه .

تفاصيل الواقعة كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،من ضبط عامل لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل "روضة أطفال" كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.عُثر بحوزته المتهم على جزء من المبلغ المالى وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"،وسرق الأموال والتصرف في جزء منها ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الخارجين عن القانون وملاحقة مرتكبي الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .