توعية مكثفة لمواجهة الأمراض بندوة "صحتك تهمنا" في آداب عين شمس

نظمت وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس بالتعاون مع كلية الآداب ونادي روتارى وكايرو بلاتينيوم ندوة بعنوان صحتك تهمنا علي هامشها " المعرض الخيرى لملابس الطلاب.

جاء ذلك تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، أ.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أ.د حنان كامل عميد كلية الآداب ، أ.د محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، أ.د حنان محمد سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما جاءت الفعاليات تحت إشراف وتنظيم أ.د هند الهلالي مديرة وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة، وبحضور أ.د أمل السيسي أستاذ طب الأطفال جامعة القاهرة ورئيس برنامج المنحة العملاقة للقضاء علي سرطان عنق الرحم في مصر ومدير مشروعات روتاري القاهرة ، وسهام جبريل مدير لجنه المحافظات بالمجلس القومي للمرأة ، وجيهان طامو مدير لجنه المرأة والفتيات روتاري القاهرة ، ونيللي سمير رئيسة نادي روتارى كايرو بلاتينيوم.





وأكدت الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية على حرص الكلية منذ ٢٠١٦ على المشاركة في فعاليات حملة ال ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة برعاية المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع وحدة دعم المرأة، حيث بدأت حملة ال١٦ يوم مناهضة العنف ضد المرأة علي مدار يومين في رحاب كلية الاداب من خلال افتتاح المعرض الخيري في اليوم الاول بالإضافة الي فعاليات ندوة بعنوان "صحتك تهمنا" في اليوم الثاني علي التوالي بكلية الأداب جامعة عين شمس .





وأشارت عميدة الكلية لدور المرأة وانها نصف المجتمع ودورها كبير في التقدم والتطور ، وان المرأة والرجل أركان أساسية ومكملة لبعضهم البعض في المجتمع ، معربة عن مساندتها للعمل الخيري داخل المجتمع وخاصة جامعة عين شمس ومدي استفادة الطلاب بالخدمات المقدمه من قبل المعارض وحملات التوعية بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف داخل الجامعة .





وأوضحت الدكتورة هند الهلالي مدير وحدة دعم المراة ومناهضة العنف دور الوحدة في عمل حملات توعية صحية للطلاب للتعرف علي الأمراض المنتشرة والخبيثة كالأورام وكيفية اكتشاف المرض والحماية من خلال التعرف علي أنواع الطعام التي تقوي مناعه الجسم وتحمي من التعرض للسرطانات.





وأشارت الدكتورة أمل السيسي أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة ورئيس برنامج المنحة العملاقة للقضاء علي سرطان عنق الرحم في مصر إلي وجود أنواع جديدة من السرطانات المنتشرة في العالم ومنها الورم الحليمي البشري ويسبب في بعض الأحيان السرطانات والسنط الجلدي ويصيب الرجال والنساء.

واضافت "السيسي" أنه من الممكن أن ينتقل هذا الفيروس عند طريق العدوي والتلامس الجلدي أو استعمال الأغراض الخاصة بالأشخاص الآخرين وأستخدام الليزر دون تعقيم من شخص لآخر في المراكز المتخصصة ، وينتشر في القاهرة بنسبة ١٠ % نتيجة نقص المناعة والضغط والسكر ونسبة دهون الجسم عالية والتدخين او أخذ ادوية سرطانية كميائية ، كما يمكن إنتشار الورم بين الرجال بطرق مختلفة ويوجد في أماكن متعددة كالفم والبلعوم نتيجة التدخين والشرج والرقبة والسنط الجلدي ، ويمكن القضاء علي المرض من خلال الكشف المبكر وأخذ التطعيمات.





وأشارت سهام جبريل عضو لجنه ال٣٠ وعضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنه المحافظات لدور المجلس القومي للمرأة ودعمه تمكينها في السنوات الماضية والقادمة من خلال استراتيجية ٢٠٣٠ والتي تم اعتمادها من قبل رئيس الجمهوية سنه ٢٠١٦ وفي عام ٢٠١٧ تم إعلان تمكين المرأة المصرية من خلال تلك الاستراتيجية ونتج عنها العديد من المحاور الرئيسة وهما التمكين السياسي والتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والقانوني.

وقالت "جبريل" أن محور الحماية ويعد من اهم المحاور لإهتمامه بصحة المرأة والفتيات وحمايتهم من أضرار الأمراض المزمنة المنتشرة كالأورام السرطانية من خلال عمل حملات توعية داخل المحافظات ، بالاضافة الي حماية المراة من كافة أشكال العنف كالعنف الاسري والالكتروني والتحرش والتنمر والحرمان من الميراث والإجبار علي الزواج المبكر للقاصرات داخل المجتمع.



