غداً.. بدء فعاليات "قافلة عين شمس" الطبية بمحافظة الإسماعيلية

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع و البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس مع مركز رعاية الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة، القافلة الطبية والتوعوية الشاملة المجانية بمدينة الإسماعيلية غدا السبت ١٨نوفمبر.

وتأتي القافلة برعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و لواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية و أ.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة وأ. د هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة.

ومن المقرر بدء فعاليات القافلة بإشراف و تنظيم أ.د راندا كمال عبد الرؤف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية الدراسات العليا للطفولة ويشارك فى القافلة کلیات التمريض و التربية النوعية و الآثار وتحت إشرافوكلاء الكليات المشاركة من جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.

وتبدأ الفعاليات بمدرسة حي أول الشهيد محمد سماك سابقاً شارع السلطان حسين مدينة الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية من التاسعة صباحاً وحتي الرابعة عصراً.

و تشمل القافلة ندوات و حملات توعية بعنوان " الدمج المجتمعي لذوي الهمم "،حيــث يقـوم أسـاتذة متخصصـين فـي مجـال رعايـة الأطفـال بكلية الدراسات العليا للطفولة بتقـديم مجموعـة مـن النــدوات التثقيفيـة عـن التفاعـل والـدمج بـيـن الأطفـــال الـعـاديين والأطفـال مـن ذوي الهمـم مـن خـلال عـدة محـــاور طبيـة و إجتماعيـة و نفسية و سلوكية و تربوية.