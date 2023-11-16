محافظ القاهرة يفتتح القافلة التنموية الشاملة لـ"بنات عين شمس"

افتتح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة القافلة الطبية التنموية الشاملة التي نفذها قطاع شؤون خدمة المجتمع والتنمية البيئية بكلية البنات جامعة عين شمس، بالتعاون مع محافظة القاهرة بمركز الأندلس للرعاية الصحية بحى المرج.

ويأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية التى أطلقها فخامة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للمناطق الأكثر احتياجًا تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الأستاذة الدكتورة أميرة یوسف عميدة كلية البنات ،والأستاذة الدكتورة هبة بركات وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واللواء حسام الشربينى أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشارك كلية البنات عدد من كليات الجامعة لتتكاتف وتتكامل الجهود، وهى كليات الطب والتمريض والصيدله وطب الأسنان والتربية والآثار،حيث قدمت القافله لأهالى المرج خدمات طبيه وتوعوية ودعم للأسر والأطفال اليتامى.

ويذكر أن مركز الأندلس للرعاية الصحية بحى المرج حاصل على جائزة مصر للتميز الحكومي في دورته الثانية ٢٠٢٢ جائزة الوحدة الخدمية فئة مكاتب الصحة.

وأشاد محافظ القاهرة بالدور المجتمعي الذي تقوم به كلية البنات بجامعة عين شمس مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خاصة في مجال رفع المستوى الثقافي للمواطنين والمشاركة فى المبادرات التي تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا، وأكد على دور مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية في تقديم الخدمات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين في هذه المناطق في اطار سعى الدولة لتغيير حياتهم للأفضل.