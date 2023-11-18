جان جاك ندالا حكمًا لمباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا ” هوية الحكم الذي سيتولي إدارة مباراة مصر وسيراليون في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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ويتولي إدارة مباراة مصر وسيراليون الحكم الكونغولي جان جاك ندالا ويعاونه كل من نابينا بليز سيبوتو حكم مساعد أول ، بونجيلي نجيلا مساعد تاني، وكابانجا مالايا حكم رابع.

يمن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع سيراليون غدًا الأحد، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة،والساعة السابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وكان منتخب مصر اكتسح جيبوتي بسداسية نظيفة في الاختبار الأول في مرحلة التصفيات الأفريقية.

قائمة منتخب مصر:

محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي، محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية، ومحمد النني وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفى فتحي ومصطفى محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش.