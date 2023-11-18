السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اتحاد الكرة يوضح أسباب استبعاد ثلاثي منتخب مصر

ثلاثي منتخب مصر المستبعد
ثلاثي منتخب مصر المستبعد

كشف إيهاب الكومي، عضو اتحاد الكرة المصري، أسباب استبعاد الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات من رحلة سيراليون، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

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جاء استبعاد الثلاثي بناءًا على فرمان من البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عقب مواجهة جيبوتي، والتي انتهت بفوز الفراعنة 6/0، ضمن الجولة الأولى من التصفيات.
تصريحات إيهاب الكومي  
تحظث إيهاب الكومي في تصريحات تلفويونية لبرنامج "جمهور التالتة"، حيث قاب: "الثلاثي المستبعد من النجوم الكبار الذين قدموا الكثير لمنتخب مصر الكثير، كما أنهم من الأعمدة الأساسية، ولكن هذا لا يعني عدم الانضباط داخل المعسكر".
وتابع عضو اتحاد الكرة المصري تصريحاته: "حازم إمام تحدث لمجلس الإدارة عن أن أسباب استبعاد الثلاثي، هي ادعائهم الإصابة بعد 10 دقائق من تدريب الفريق عقب مباراة جيبوتي".
وأضاف: "فيتوريا رأى أنهم يتماردون واستدعى محمد صلاح وأبلغه باستبعاد اللاعبين الثلاثة، ونحن كمجلس إدارة لا نتدخل في قرارات المدير الفني، فهو سيد قراره".
بينما علق على امكانية عودتهم واستدعائهم من جديد للمنتهب، فقال: "ليس لدي معلومة مؤكدة في هذا الأمر، لكن ما أعلمه أن استبعادهم من مباراة سيراليون القادمة، أما بعد ذلك فهذا يحق للمدير الفني".

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