خالد بيبو يعلق على استبعاد الشحات وإمام عاشور من منتخب مصر

علق الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم للأهلي، في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي، عن إن استبعاد أو ضم اللاعبين من وإلى المنتخب الوطني هو شأن يخص الجهاز الفني للمنتخب، ولا نتدخل في قراراته، مثلما لا نسمح لأحد بالتدخل في إدارة شئون فريقنا.

وأصبح كل ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود موقف للجهاز الفني للأهلي تجاه استبعاد أي من اللاعبين من معسكر المنتخب الأخير كلام عار تمامًا من الصحة، ولا توجد أي مناقشات في هذا الشأن.

وأبدى بيبو تمنياته بالتوفيق للمنتخب الوطني وجهازه الفني لتحقيق حلم كل المصريين بالتأهل لكأس العالم ٢٠٢٦.

الجدير بالذكر أن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، قرر استبعاد الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات عن البعثة المتجة لخوض مواجهة سيراليون، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم المقبلة 2026.