حب وزواج وفن .. محطات بحياة أحمد حلمي ومنى زكي في عيد ميلادهما

يحتفل النجمان منى زكي وأحمد حلمي بعيد ميلادهما اليوم 18نوفمبر، ويعتبر الثنائي من أنجح وأطول الزيجات في الوسط الفني، ومن هنا تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية" أبرز التفاصيل في حياتهم الفنية والشخصية.

بداية الحب

تعرف الثنائي النجمة مني زكي على النجم أحمد حلمي عام 1999، أثناء مشاركتهم في مسرحية من بطولة المطرب الراحل عامر منيب، وبعد فترة من البروفات، حدثت مشكلة للنجمة منى زكي جعلتها تعتذر عن الاستمرار في المسرحية، ومن هنا بدأت الحكاية فبدأ حلمي يهاتفها ويطمئن عليها يوم بعد يوم حتى أشعل الحب قلوبهم، كما عملا معاً في فيلم عمر 2000، ثم فيلم ليه خلتني أحبك" وفي تلك الفترة لم يتحمل أحمد زكي أن يخفي حبه لمني زكي، اعترف لها بكل ما في قلبه من مشاعر وحب، ومن جانبها سمعت مني الكلام ولم ترد عليه حتى سافرت إلى جنوب أفريقيا لتصوير فيلمها" أفريكانو" مع أحمد السقا وكوكبة كبيرة من النجوم.

وبعد فترة من الانتظار ردت مني زكي واعترفت له أنها تبادله نفس المشاعر والأحاسيس.

حصاد الزواج

تزوج الثنائي مني زكي و أحمد حلمي في مايو 2002، وأثمرت هذه الزيجة، عن 3أبناء، هما " لي لي "المولودة في 2003، وسليم المولود في 2014، ويونس" المولود في 2016.

الأعمال الفنية

عمر 2000

شارك الثنائي في بداية حياتهم الفنية في فيلم عمر 200 مع النجم خالد النبوي، وموناليزا، أحمد فؤاد سليم، محمد رجب، عادل الفار، عواطف حلمي معتزة عبد الصبور، منير مكرم.

وتدور أحداثه حول شاب يدعي عمر يحتفل بعيد ميلاده الثلاثين، يطلب من صديقه أن يدفنه حيًا ليتخلص من همومه وعدم قدرته على تحقيق أحلامه، وأثناء نومه توقظه الفتاة "بيبو" فيتصور أنه مات، ويبدأ معها رحلة غرائبية تكشف الكثير من أزمات الجيل الحالي.

ليه خلتني احبك

اجتماع الثنائي في فيلم ليه خلتني أحبك" من بطولة كريم عبد العزيز، وحلا شيحا، رجاء الجداوي، فاتن أنور، مها عمار ، مصطفى متولي، حجاج عبدالعظيم، نجوي فؤاد، محمد الصاوي، سامي سرحان.

وتدور أحداثه حول داليا التي فرطت في حب حبيبها هشام لها ليكون رد فعله الطبيعي نسيان علاته بها والعودة كأصدقاء، والارتباط بفتاة غيرها وهي نهي.

سهر الليالي

فيلم "سهر الليالي " تم عرضه في 23، وشارك فيه كوكبة كبيرة من النجوم، أبرزها، حنان ترك، خالد أبو النجا، شريف منير، علاء غانم، جيهان فاضل، انتصار، رجاء الجداوي، فتحي عبد الوهاب.

تبدأ أحداث الفلم في الليلة التي يجتمع فيها الجميع في حفل عيد ميلاد ابنة أحدهم، وفي هذه الليلة تقع خلافات بين الأزواج وزوجاتهم ، حيث إن حياتهم العاطفية شديدة التوتر. يجتمع الرجال الأربعة، ويقررون ترك (القاهرة) ومشاكلها، والسفر إلى (الإسكندرية) للاستمتاع، وإعادة حساباتهم.

الأعمال الإذاعية

رغم قلة الأعمال التي جمعت منى زكي وأحمد حلمي إلا أن الإذاعة المصرية كان لها نصيب الأسد، إذ شاركا الثنائي في 5مسلسلات الإذاعية بداية من عام 2010إلي 2017.

وهما "مشاكسة حرة" ، و"منحوس ونصف"، و"فيلا الباشا" و"عايش بطولة" وكان آخر عمل إذاعي جمعهما مسلسل "شطة هندي".