''المشاركة السياسية والديمقراطية فى الانتخابات'' ضمن نقاشات ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والتوعوية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر نوفمبر الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية، وذلك خلال ذلك شهدت مكتبة حي جنوب محاضرة بعنوان '' المشاركة السياسية والديمقراطية فى الانتخابات'' ضمن فعاليات مبادرة ''صوتك أمانة''، تحدثت خلالها مريم محمد عباس عن مفهوم المشاركة السياسية، والتي تعتبر كنشاط يشارك فيه الفرد فى عملية صنع القرار السياسي فى الدولة.

كما اشارت إلي مقومات المشاركة السياسية، ومبادئها، ومنها: انتخابات حرة نزيهة، وسيادة القانون، والتأكيد علي وجود رقابة شعبية، أوضحت أيضا أهم دوافع المشاركة السياسية.

"المشاركة في الانتخابات واجب وطني".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم ..

في ذات السياق، عقدت مكتبة سيلا الفرعية محاضرة بعنوان'' المشاركة في الانتخابات واجب وطني''، بمركز شباب سيلا، تحدث فيها عمر جلال زيدان رئيس مجلس إدارة مركز شباب سيلا، أن المشاركة في الانتخابات بصفة عامة، والانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر بصفة خاصة، تعد واجبا وطنيا، واستحقاقا دستوريا بالدرجة الأولى، من مختلف فئات المجتمع، وتأكيدا على الالتزام بالنهج الديمقراطي، والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في إتخاذ القرار.

وأضاف ''زيدان''، للمشاركة الانتخابية أهمية كبرى في تعزيز الديمقراطية، والنهوض بالوطن، فإن وجود نهج ديمقراطي وسعي وإلتزام في كافة الميادين، يعمل أيضا على رفع نسبة المشاركة الانتخابية لإدراك الناخب بأهمية صوته في تغيير مصير الشعب، ووضع الدولة في الإتجاه الصحيح.

وإستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، نظمت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة، يوم ثقافي ترفيهي، بحضور طلاب مدرسة الثورة الإعدادية بنين، قدمت خلالها هناء حسن مسئول مكتبة الطفل، ورشة حكى لقصة ''صديقى يعلمني التسامح والوفاء''، تأليف محمد فرج، إلي جانب مسابقات ثقافية ترفيهية، نفذها كلا من انتصار فتحي وهناء حسن.

كما تم عرض مسرح عرائس حول أهمية الغذاء الصحى، نفذه كلا من هناء حسن وفاطمة محمد، واختتم اللقاء بعروض مواهب للأطفال في الغناء وإلقاء الشعر، وعرض غنائي وأداء حركي للطلاب عن فلسطين.