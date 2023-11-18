السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سباحة الصيد تواصل تألقها فى منافسات بطولة الجمهورية

سباحة الصيد
سباحة الصيد

واصل فريق السباحة بنادي الصيد حصد المراكز الأولى فى بطولة الجمهورية والتي تقام في الفترة من 2 نوفمبر – 26 ديسمبر بمجمع حمامات السباحة بإستاد القاهرة، حيث جاءت نتائج اليوم الثالث من البطولة للمراحل من 16 سنة حتى العمومي رجال وآنسات كالتالي:

 

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سلة الصيد تفوز على هليوبوليس في بطولة الدوري العام ممتاز أ سيدات المرتبط

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الصيد يواصل حصد المراكز الأولى في بطولة الجمهورية للسباحة لموسم 2023-2024

نتائج بطولة الجمهورية للسباحة 


1. السباحة : فريدة أيمن سمرة ( مرحلة 19 سنة )
• السباق :  100م فراشة
• الترتيب :  المركز الاول والميدالية الذهبية
2. السباحة : لوجين عبد الله صلاح زكي ( مرحلة 19 سنة )
• السباق :  400م حرة
• الترتيب :  المركز الاول والميدالية الذهبية
3. السباحة : نادين كريم منصور صالح ( مرحلة 17 سنة )
• السباق :  400م حرة
• الترتيب :  المركز الاول والميدالية الذهبية
4. السباحة : فريدة أيمن سمرة ( مرحلة العمومى )
• السباق :  100م فراشة
• الترتيب :  المركز الاول والميدالية الذهبية


5. السباحة : لوجين عبد الله صلاح زكي ( مرحلة العمومى )
• السباق :  400م حرة
• الترتيب :  المركز الاول والميدالية الذهبية
6. فريق العمومي آنسات: استطاع فريق الآنسات ( مرحلة العمومى ) وهن: فريدة أيمن سمرة , فريدة عمرو محمد عبد المطلب , كنزي هشام رشاد , لوجين عبد الله صلاح زكي
• السباق :  400م تتابع حرة
• الترتيب :  المركز الاول والميدالية الذهبية
7. السباح : منير رامز منير ( مرحلة 19 سنة )
• السباق :  200م فراشة
• الترتيب :  المركز الثانى والميدالية الفضية


8. السباحة : زينة محمد هيثم حسن ( مرحلة 18 سنة )
• السباق :  100م فراشة
• الترتيب :  المركز الثانى والميدالية الفضية
9. السباحة : زينة احمد مصطفى ( مرحلة 16 سنة )
• السباق :  400م حرة
• الترتيب :  المركز الثانى والميدالية الفضية
10. السباح : عبد الرحمن عمرو فرج ( مرحلة 16 سنة )
• السباق :  100م حرة
• الترتيب :  المركز الثالث والميدالي البرونزية
11. السباحة : نادين كريم منصور صالح ( مرحلة العمومى )
• السباق :  400م حرة
• الترتيب :  المركز الثالث والميدالية البرونزية

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