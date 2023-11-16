سلة الصيد تفوز على هليوبوليس في بطولة الدوري العام ممتاز أ سيدات المرتبط

حقق فريق تحت ١٨ سنه ناشئات لكرة السلة بصيد الدقي الفوز علي نظيره نادي هليوبوليس بنتيجه 74 / 48 فى اطار مباريات دور الثمانية التى جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري العام ممتاز أ سيدات المرتبط.

ضمت قائمة الصيد اللاعبات:

جنى طارق محمد، جودى وليد رفعت، حبيبة علاء الدين، حلا الحينى، شريفة تامر يحيي، فرح عماد السيد، فريده عمرو مهران، فريده محمد عبده، فيروز اشرف مدحت، لجين ايمن محمد، مريم عثمان، ملك وائل بدر، هنا الجولى، هنا طارق فيصل، هنا محمد صلاح، ملك احمد ابراهيم، جنى حازم ايهاب، لارا عمرو الشاذلى، ليلة حسام عيسى.

الجهاز الفنى والاداري:

محمود السداوى نائب رئيس الجهاز، عماد السيد مدير فنى، محمد عمر مدرب، هيثم نور الدين مخطط احمال، الدكتورة علياء مؤمن طبيبة الفريق، احمد الطاهر ادارى، محمد عطا خدمات معاونة.

