السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

سفير مصر بليبيريا يستقبل بعثة المنتخب المصري الأول لكرة القدم

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل أحمد عبد العظيم، سفير مصر لدى ليبيريا، أمس، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الذي سيلعب مبارة أمام نظيره السيراليوني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 على ملعب Samuel Kanyon Doe Sports Complex بالعاصمة مونروفيا.

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ورحب السفير أحمد عبد العظيم  بأعضاء بعثة المنتخب الوطني، مؤكدًا على  استعداد السفارة المصرية في مونروفيا تقديم كافة سبل الدعم للبعثة.

 

 كما شدد على الدور الهام الذي تلعبه الرياضة في زيادة التقارب بين الشعوب، معربًا عن تمنياته بالتوفيق والفوز للمنتخب المصري.

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