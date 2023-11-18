سعر الذهب في أسواق الصاغة اليوم السبت للبيع والشراء.. وهدوء بعيار 21

أسعار الذهب.. واصلت أسعار الذهب خلال الفترة الصباحية اليوم السبت في أسواق الصاغة المصرية، ثباتها، على أخر مستوى حققته خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث استقر سعر الذهب عيار 21 وبقية أعيرة الذهب الآن، بعد آخر ارتفاع له في ختام التعاملات أمس الجمعة، فيما سجل سعر الذهب في البورصة العالمية نحو 1980 دولار للأوقية.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت في محال الصاغة المصرية، وجاءت لااسعار على النحو الاتي:

أسعار الذهب اليوم السبت في اسواق الصاغة

مشغولات ذهبية

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 في مصر بدون مصنعية اليوم السبت 18 نوفمبر 2023: قيمة 3103 جنيها للبيع و3091 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 في مصر بدون مصنعية اليوم السبت 18 نوفمبر 2023: قيمة 2715 جنيها للبيع و2705 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في مصر في التعاملات اليوم السبت 18 نوفمبر 2023: قيمة 2347 جنيها للبيع و2318 جنيها للشراء.

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سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 في محال الصاغة في مصر اليوم السبت 18 نوفمبر 2023: قيمة 1815 جنيها للبيع و1808 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب الآن

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم السبت 18 نوفمبر 2023: قيمة 21720 جنيها للبيع و21640 جنيها للشراء.

سعر الذهب عالميا بالدولار

وسجل سعر أوقية الذهب عالميا في بورصة المعاملات الفورية الآن، استقرارا بالتزامن مع العطلة الأسبوعية لها، حيث سجل في سعر أوقية الذهب الآن 1980 دولار للأوقية.