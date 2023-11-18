أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق المصرية للمستهلك

حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الدواجن خلال تعاملات البيع والشراء ومن بورصة الدواجن الرئيسية ولتاجر التجزئة، اليوم السبت، وهذه قائمة الأسعار، وسجل سعر الفراخ الأمهات الآن فى المحال اليوم نحو 61 جنيهًا، كما سجل سعر الفراخ البلدى اليوم السبت نحو 109 جنيهات.

ورغم ما شهدته الأيام الماضية، من حالة تحسن ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم لمختلف الأنواع في بورصة الدواجن اليوم، خلال تعاملات البيع والشراء، سواء على مستوى المزرعة أو محلات التجزئة بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكانت أسعار الدواجن للأنواع المختلفة، قد شهدت استقرارًا ملحوظًا، بسبب اختلاف الشركة المنتجة، ولكن أسعارها تراوحت للتجار تسليم المزرعة بين 65 جنيهًا و109 جنيهات.

وسبق أن أشارت شعبة الثروة الداجنة، في تقرير لها، إلى استمرارية التباين في اسعار الدواجن اليوم خلال تعاملات السوق بشكل ملحوظ، جاءت نظير الارتفاعات التي شهدتها خلال الفترة الماضية والتي ما زالت تؤثر عليها حتى الآن.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن، صباح اليوم السبت، في الأسواق المصرية للجملة والمستهلك، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت

الدواجن

سجل الفراخ البيضاء الآن فى المحال اليوم نحو 70 جنيهًا

سجل سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت نحو 64 جنيهًا

بينما سجل سعر الفراخ البلدى الآن فى المحال اليوم نحو 119 جنيهًا

كما سجل سعر الفراخ البلدى اليوم السبت نحو 109 جنيهات.

وسجل سعر الفراخ الأمهات الآن فى المحال اليوم نحو 61 جنيهًا

كما سجل سعر الفراخ الأمهات اليوم السبت نحو 56 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه اليوم السبت

وسجل متوسط سعر كيلو البانيه السبت، نحو 164 جنيهًا.

سعر البيض اليوم السبت

واستقر متوسط كرتونة البيض الأبيض اليوم السبت إلى 150 جنيهًا فى الأسواق.