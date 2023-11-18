السبت 18 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

انطلاق الدورة التدريبية الثانية لصيادلة مشروع "أسرة" بالفيوم

جانب من الدورة
جانب من الدورة

افتتح د.ربيع السوداني نقيب صيادله الفيوم الدوره التدرببه الثانيه لصيادله القطاع الخاص وبحضور د حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الاسره بوزاره الصحه والسكان.

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و اكد د.عباس  اهميه دور الصيدلي في توصيل المعلومات الخاصه بالوسائل للسيدات في مجتمعاتنا الريفيه ومدي تأثيرها على زيادة الإقبال الطوعي للمرأة والرجل على خدمات وسائل تنظيم الاسرة فى مختلف القطاعات الحكوميه والخاص والأهلي 

واوضح نقيب الصيادله ضروره الاستمرارية وتزويد ضروره تزويد شباب الصيادله بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ خبرات أفضل للوصول لحياة صحية لعملائهم وتعزيز النوع الاجتماعي من أجل تحسين خدمات تنظيم الأسرة وخدمات الصحة الانجابية

واوضح مسؤل اسأل استشير ان الدوره مستمره لمده يومين وأن برنامج "أسرة" يتبنى منهجيات التدريب الحديثة بواسطه نخبه من اساتذه من كليات لتنفيذ البرنامج التدريبي.والذي يهدف إلى تحسين نتائج صحة الأسرة  من خلال تعزيز البرنامج القومي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان وبالتنسيق مع البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي تنفذه شركة باثفايندر بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للحد من الزيادة السكانية وتحقيق حياه أفضل للمواطنين. بالتعاون مع نقابه صيادله الفيوم وشركة أسأل استشير.

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