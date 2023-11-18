قانونية "مستقبل وطن": المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجبا وطنيا و استحقاقا دستوريا أصيلا بالدرجة الأولى، وتأكيدا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار، خاصة وأن الانتخابات تُعد أحد مظاهر المشاركة السياسية في النظم الديمقراطية.

وأضاف عبد اللطيف، أن للمشاركة الانتخابية أهمية كبرى في تعزيز الديمقراطية، والنهوض بالأوطان، فالمواطن له دور كبير فى بناء مجتمع ديمقراطي تسوده العدالة والمساواة، وأن وجود نهج ديمقراطي وسعي والتزام بالنهوض بالأوطان في كافة الميادين يعمل أيضا على رفع نسبة المشاركة الانتخابية لإدراك الناخب بأهمية صوته في تغيير مصير الشعب، ووضع الوطن في الاتجاه الصحيح.

وتوقع أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن تشهد الانتخابات الرئاسية حالة زخم كبيرة، وذلك فى رسالة للعالم أن مصر دولة تليق بها إجراء انتخابات في هذا التوقيت، والبرامج الانتخابية وما تقدمه للمواطن والقضايا الهامة وفقا للأولويات فكل مرشح له رؤية يتم عرضها لأن العالم كله سيتابعها وهناك اهتمام دولي بالعملية الانتخابية فى الدولة المصرية، مع وجود رقابة دولية على الانتخابات ولجان مختصة برصد أي مخالفات يمكن أن تظهر على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى العمل الخاص بقاعدة البيانات ليكون من حق كل مواطن أن يكون له مكان للاقتراع.

وأكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أن الدعوات التى تبناها جزء من التيار المعارض بشأن مقاطعة العملية الانتخابية لن تؤتى ثمارها، مؤكدا أن هذه الدعوات تستهدف تشويه العملية الانتخابية التي تسير حتى الآن بشكل ديمقراطي في مناخ من الشفافية والنزاهة، وأيضا تهدف الي زعزعة ثقة المصريين في العملية الانتخابية، والتشويش عليها مؤكدا على ثقته في وعي الشعب المصري في تجاهل هذه الدعوات، والرد عليها من أمام صناديق الانتخاب.