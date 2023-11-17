هاني أباظة: الانتخابات الرئاسية هي بداية تغيير للوطن .. فيديو

أكد النائب الوفدي هاني أباظة، وعضو الهيئة العليا، أننا اليوم نعيش عرس الانتخابات الرئاسية، للمرشح عبدالسند يمامة، مشيرا إلى أنه بصرف النظر عن النتائج لكننا بحاجة لسماع صوت الشعب وابدأ حقه الإستحقاقي في انتخاب رئيس جمهورية مصر العربية.

وذلك خلال مشاركته المؤتمر الجماهيري الحاشد بقاعة الثقافة الكبرى في بورسعيد، برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي، تحت رعاية اللجنة العامة لحزب الوفد ببورسعيد برئاسة المستشار صفوت عبدالحميد والمهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا للوفد ، ويعقد المؤتمر تحت عنوان "الوطن أولاً وأخيراً"، بحضور عدد من قيادات حزب الوفد.

وأوضح النائب الوفد، أن وجود المواطن في هذا المشهد يعزز من حسه الوطني، وبمثابة إظهار للشعب المصري أمام العالم، مناشدا المواطنين بضرورة المشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية حتى يشعر المواطن بأهميته كعنصر مؤثر في المجتمع.

ولفت إلى أن الانتخابات الرئاسية هي بداية تغيير للوطن، داعيا الشعب المصري بالتمسك بالتغيير واختيار المرشح الأنسب ويكون الشعب هو صاحب الاختيار والكلمة.

وعن أبرز الملفات والقضايا التي سوف يتبناها الرئيس القادم، أكد النائب هاني أباظة أن الملف الاقتصادي وحقوق الإنسان والملف السياسي الذي يؤثر على المواطن المصري بشكل غير مباشر، موضحا أن الملف الاقتصادي هو الملف الأهم بالنسبة للدولة المصرية حاليا.

وأشار، إلى أن حزب الوفد ينتمي للمواطن البسيط، والطبقات المتوسطة، وأهم ملف سوف يتناوله المرشح للرئاسة، الغلاء وارتفاع الأسعار والديون وغيرها من مشاكل تؤرق الشعب المصري، لافتا إلى أن هذه هي أبرز النقاط والملفات التي تهم أي مرشح رئاسي لحلها ووضعها في أولى الأهداف.