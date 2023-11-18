وزير الدفاع الفرنسي يصل قطر في زيارة غير مُعلنة

وصل وزير الدفاع الفرنسي "سيباستيان ليكورنو"، إلى قطر في زيارة غير مُعلنة لبحث النزاع في الشرق الأوسط، وهي الزيارة الثانية للوزير إليها خلال يومين، حسبما أفادت صحيفة "Parisien"، اليوم السبت.

وتقوم "قطر" بدور الوسيط في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن.

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، إن ثمانية مواطنين فرنسيين ما زالوا في عداد المفقودين وربما تحتجزهم حماس.

وقالت الصحيفة: "اليوم السبت، يزور سيباستيان ليكورنو قطر مرة أخرى.. وهذه الزيارة الجديدة لم تكن ضمن برنامج الجولة التي يقوم بها وزير الدفاع في المنطقة منذ الأربعاء".

وذكرت الصحيفة أن الوزير الفرنسي، زار قبل ذلك مصر والعربية السعودية والإمارات العربية وقطر وإسرائيل، لبحث الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وعلى وجه الخصوص، مسألة إطلاق سراح الرهائن.

يُشار إلى أن الوزير سيلتقي، في إطار زيارته الثانية إلى قطر، مع رئيس الوزراء القطري وسيناقش أيضا الوضع في الشرق الأوسط.

وبحسب قناة BFMTV، سيتوجه وزير الدفاع الفرنسي بعد ذلك إلى مصر مرة أخرى.

قطر تُجدد استعدادها لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة

أكدت دولة "قطر"، أنها لن تتوانى في تقديم المساعدات لقطاع غزة، رغم القصف الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي على مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع، حسبما أفادت وسائل إعلام قطرية، اليوم السبت.