بالإنفوجراف.. محتويات قافلة صندوق تحيا مصر للمساعدات الإنسانية الموجهة لأهل غزة

أصدر صندوق تحيا مصر، انفوجراف حول قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة تحت شعار (نتشارك من أجل الإنسانية)، ويأتي إطلاق القافلة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وتضم القافلة 199 حاوية بها أكثر من 2510 طن محملة بكل الاحتياجات الضرورية والملحة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتخفيفًا عن المنكوبين جراء الأحداث الدامية وأعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة.

كما شملت القافلة الإغاثية الشاملة المستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية، إذ تسعي مبادرة نتشارك من أجل الإنسانية تشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على وتدعيم روح التكافل والتضامن بين الشعوب وتعظيم دور المجتمع المدني في شتى المجالات.

ويذكر أن صندوق تحيا مصر قد خصص الحساب الموحد المفتوح بجميع البنوك المصرية باسم (صندوق تحيا مصر ٠٣٧٠٣٧ - إغاثة أهل غزة) بالجنيه المصري والعملات الحرة، فضلا عن استقبال المساهمات أون لاين عبر الموقع الإلكتروني https://tahyamisrfund.org/ لإغاثة أهل غزة وتلبية للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين.

قافلة صندوق تحيا مصر للمساعدات الإنسانية الموجه لأهل غزة

قافلة صندوق تحيا مصر للمساعدات الإنسانية الموجه لأهل غزة

قافلة صندوق تحيا مصر للمساعدات الإنسانية الموجه لأهل غزة

قافلة صندوق تحيا مصر للمساعدات الإنسانية الموجه لأهل غزة

قافلة صندوق تحيا مصر للمساعدات الإنسانية الموجه لأهل غزة