السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

أفيون وحشيش بملايين الجنيهات.. الداخلية تداهم أوكار المخدرات بالمرج والهرم

مخدر الأفيون
مخدر الأفيون

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملات مكثفة على قسمى شرطة (المرج – الأهرام)، لضبط  عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى:-  

 

مديرية أمن القاهرة


ضبط عاطل "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج.. وبحوزته 24 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الأفيون - طبنجة - عدد من الطلقات لذات العيار.


مديرية أمن الجيزة

 

كما تم ضبط عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الأهرام.. وبحوزتهما 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش.


وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 4 ملايين جنيه تقريبا، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

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