أسعار الأسمنت اليوم السبت في الأسواق المحلية

أسعار الاسمنت.. شهدت أسعار الاسمنت خلال مستهل التعاملات الصباحية من ارض المصنع وفي الاسواق المصرية للمستهلك، استقرارا، حيث بلغ في شركة المسلح وسجل نحو 1963 جنيهًا للطن، والنصر 1940 جنيهًا للطن، والمعلم 1860 جنيهًا للطن، ووادى النيل 1860 جنيهًا للطن.

في هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار الخضراوات اليوم السبت في الأسواق المصرية، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية بصورة لحظية بشكل يومي، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السعرية للفواكه ولكل السلع، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

اسعار الاسمنت اليوم السبت

الاسمنت

وسجل سعر الأسمنت بشركة المخصوص نحو 1960 جنيهًا للطن.

بينما سدل سعر اسمنت سيناء نحو 1873 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت حلوان نحو 2005 جنيهات للطن، والتعمير 1875 جنيهًا للطن.

بينما حقق سعر الأسمنت بشركة أسمنت السويدي نحو 2000 جنيه للطن.

كما حقق سعر أسمنت العسكري بني سويف نحو 1850 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت المنيا نحو 1890 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت السهم نحو 1780 جنيهًا للطن.

ويذكر أن الأسمنت هو مزيج من الجير مثل القرميد والآجر المكسرة، مضافة إلى الطين. la pouzzolane(هي أرض بركانية لمنطقة بوزون بناحية نابولي بإيطاليا)، وهذا مستعمل كثيرا كمزيج، الاسمنت لم يعرف كما هو موجود الآن، حتى القرن 19، ثم قام العالم louis Vicat بكشف لغز الرطوبة في الجير في العام 1817 والمتعلقة بالاسمنت التي كانوا يسمونها الجير المميه، والجير المحدود في 1840.

واستخدم القدماء في الماضي البعيد خليطا من الجير والطمي والرمل والماء في إقامة مبانيهم، فقد استخدمه قدماء المصريين بالفعل منذ 2600 عام، وأتقن الرومان صناعته خلال القرن الأول الميلادي حيث اكتشفوا أن إضافة التربة البركانية المأخوذة من منطقة بزولي. بالقرب من نابلس، تمكنهم من الحصول على خليط يصلح للتحكم في المياه الجوفية، وقد أصبحنا نعرف الآن أن تلك التربة المأخوذة من بزولي، التي استخدم اسمها بقدر من التحريف (بزولان) ليطلق على ذلك الصخر السليكوني البركاني، تحتوي على نسبة 60-90٪ من الرمل، و 10-40٪ من الجير، على حسب مصدرها، وتم بالفعل اكتشاف آثار قديمة في عدة مدن رومانية كبقايا الأسمنت الجاف تعود لتلك الحقبة التاريخية.

في الإمبراطورية الرومانية استعملوا الجبس، حيث أضاف يونان إيطاليا رماد البراكين الموجود بمنطقة بوزلس، ثم طوره الرومان وعمموه إلى نهاية العصر الحاضر.

وظهر الأسمنت في عالمنا منذ 12 مليون عام على الأقل، فعندما كانت الأرض تمر بتغييرات جيولوجية مهمة توجَّهنا لصناعة الأسمنت، ففي بادئ الأمر لجأ الأشخاص لاستخدام الأسمنت الطبيعي، وفي نهاية المطاف اكتشفوا كيفية تصنيع الأسمنت باستخدام مواد أخرى.