الصحة تكشف إنجازات حملة 100 يوم صحة

قال الدكتور حسام عبد الغفار ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن كل الخدمات الصحية زادت نسبة الاستفادة منها في المتوسط عن العام الماضي ل 200٪، لافتا إلى أن وزارة الصحة أصبحت تمتلك قاعدة بيانات صحية لمعظم المصريين منذ حملة فيروس سي ل ٦٥ مليون مواطن ، وصولا ل 94 مليون مواطن مؤخرا.

حملة 100 يوم صحة

وأضاف "عبد الغفار" خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت، أن إن حملة 100 يوم صحة، كان من المفترض انتهائها يوم 17 أكتوبر الماضي، لكن جاءت تعليمات وزير الصحة بمدها 100 يوم أخرى لتصبح 200 يوم.

خدمة طبية مجانية

وأشار إلى أن الحملة وصلت لتقديم 48.5 مليون خدمة طبية مجانية للمواطنين، موضحا أن خدمات صحة المرأة والصحة الانجابية زاد الاستفادة منها 20٪؜ عن العام الماضي، وزادت نسبه الاستفادة من الكشف المبكر عن سرطان الثدي ل 700%.