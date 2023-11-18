السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الصحة تكشف إنجازات حملة 100 يوم صحة

حملة 100 يوم صحة
حملة 100 يوم صحة

قال الدكتور حسام عبد الغفار ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن كل الخدمات الصحية زادت نسبة الاستفادة منها في المتوسط عن العام الماضي ل 200٪، لافتا إلى أن وزارة الصحة أصبحت تمتلك قاعدة بيانات صحية لمعظم المصريين منذ حملة فيروس سي ل ٦٥ مليون مواطن ، وصولا ل 94 مليون مواطن مؤخرا.

txt

وزير الصحة يهنئ الدكتور هاني عتيبة لاختياره رئيسًا للكلية الملكية للأطباء بـ "جلاسكو"

txt

الصحة العالمية تنتقد اقتراح إنشاء "منطقة آمنة" في منطقة المواصي جنوب غزة

حملة 100 يوم صحة

وأضاف "عبد الغفار" خلال مكالمة هاتفية لبرنامج  "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت، أن  إن حملة 100 يوم صحة، كان من المفترض انتهائها يوم 17 أكتوبر الماضي، لكن جاءت تعليمات وزير الصحة بمدها 100 يوم أخرى لتصبح 200 يوم.

خدمة طبية مجانية

وأشار إلى أن الحملة وصلت لتقديم 48.5 مليون خدمة طبية مجانية للمواطنين، موضحا أن خدمات صحة المرأة والصحة الانجابية زاد الاستفادة منها 20٪؜ عن العام الماضي، وزادت نسبه الاستفادة من الكشف المبكر عن سرطان الثدي ل 700%.

مواد متعلقة

موعد مباراة فرنسا وجبل طارق في تصفيات يورو 2024 ..والقناة الناقلة

ماذا تفعل في حال رفض طلب التصالح وفقًا للقانون الجديد؟

صندوق التنمية المحلية ينفذ 919 مشروعًا بـ 18 مليون جنيه في 22 محافظة

beIN SPORTS تعيد بث مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™️
الجريدة الورقية